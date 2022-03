Utah rischia di perdere l’All-Star Game? Jazz al lavoro con NBA

A cinque anni di distanza dalla controversia che ha portato la NBA a sottrarre l’All-Star Game a Charlotte dopo alcuni provvedimenti legislativi discriminatori a livello statale, la situazione sembra tristemente sul punto di ripetersi per Utah. Salt Lake City dovrebbe ospitare l’edizione 2023, ma nulla è scontato.

NBA, All-Star Game 2023: perché Utah rischia di restare senza

Come riportato da Jeff Tavs di Fox 13, al centro dell’attenzione il provvedimento House Bill 11, che bandirebbe i bambini transgender dalla pratica sportiva a scuola. Per superare il veto posto con fermezza dal governatore dello Utah, Spencer Cox, è arrivata la richiesta di una sessione straordinaria e non è chiaro quale possa essere l’esito del dibattito.

La NBA, attraverso il portavoce Mike Bass, ha fatto sapere di essere in costante contatto con il management della squadra per valutare il corso degli eventi. Il proprietario dei Jazz, Ryan Smith, si è schierato accanto al governatore Cox.

Leggi anche:

Tensione Miami Heat: Spoelstra e Butler vicini allo scontro

Risultati NBA, i Lakers vanno KO contro Phila, bene Warriors, Boston e Phoenix

Classifica NBA 2021-2022 aggiornata al 24 marzo