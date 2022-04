NCAA, Final Four 2022: programma, orari italiani e dove vedere in tv, streaming

La stagione del college basket celebra quest’anno il suo atto conclusivo al Caesars Superdome di New Orleans. Sono cinque i precedenti in Louisiana, il più recente nel 2012. In quell’occasione a vincere fu Kentucky, guidata da Anthony Davis. Gli Wildcats si imposero in finale sui Kansas Jayhawks, che peraltro ritroviamo anche oggi, dieci anni dopo. Di seguito tutte le informazioni per non perdersi nemmeno un istante delle Final Four 2022.

NCAA, Final Four: programma partite, orari italiani

Notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile

Si aprono le danze nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile, alla mezzanotte italiana, con le due semifinali una in fila all’altra.

ore 00:00 (2) Vilanova vs. Kansas

ore 2:30 (8) North Carolina vs. Duke (2)

Notte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile

National Championship Game

ore 3:00 vincente Vilanova/Kansas vs. vincente North Carolina/Duke

Dove vedere le Final Four NCAA in tv e streaming

Per i fan italiani, il torneo NCAA, con tutta la March Madness 2022, è disponibile in abbonamento sulla piattaforma streaming ESPN Player. Il pacchetto mensile costa €11.99 e include sette giorni di prova gratuita. Ci si può registrare qui.