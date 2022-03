March Madness NCAA, Paolo Banchero vola alle Sweet 16: Duke OK

La March Madness entra nel vivo in attesa del prossimo turno. Tra i migliori programmi collegiali che si contenderanno il titolo NCAA 2022 alle Sweet 16 troviamo anche i Duke Blue Devils di coach K e Paolo Banchero. Duke ha avuto la meglio su Michigan State in rimonta, sotto di cinque punti con altrettanti minuti rimasti da giocare sul cronometro ed è salita di colpi nel finale chiudendo con un 13-2 di parziale (85-76).

Le dichiarazioni di Paolo Banchero, autore di 19 punti:

“Questo è il torneo NCAA, la stagione è in bilico in ogni partita. Durante il timeout nel finale sapevamo che restavano quattro minuti o giù di lì per svoltarla. Ci abbiamo messo il cuore.”