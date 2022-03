NBA, Kevin Durant risponde a KAT: “Dirk Nowitzki è il più grande tiratore della storia tra i lunghi”

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di The ETCs, programma condotto da Eddie Gonzalez, Kevin Durant ha risposto con sincera schiettezza alle recenti dichiarazioni partorite da Karl Anthony Towns, definitosi a più riprese il miglior tiratore della storia NBA tra i lungi.

KD, pur rispettando il talento del giocatore dominicano, crede fermamente che questo primato debba appartenere a Dirk Nowitzki, anche in virtù del cambiamento radicale che il tedesco ha introdotto nella pallacanestro contemporanea. Per aver rivoluzionato ed esteso per primo la pericolosità tecnica dei lunghi mediante l’apertura del campo ed il tiro da tre punti, egli merita di essere aureolato senza alcuna esitazione:

“Quel che è stato capace di portare in campo Dirk Nowitzki ha un valore storico inequivocabile per il nostro sport. La gente si è sempre chiesta come un centro di 213 cm potesse segnare certi tiri in mancanza di equilibrio, proprio perché non si era mai visto prima un realizzatore di quelle dimensioni tanto coordinato, rapido di piedi e delicato nel rilascio. Ho studiato i suoi movimenti per anni nel tentativo di aggiungerli al mio arsenale e mi sono gradualmente reso conto di quanto esulassero da ogni manuale di gioco od insegnamento tecnico: trattasi di autentiche creazioni geniali. Gli allenamenti martorianti e avanguardistici con Holger Geschwindner lo hanno reso immarcabile, portandolo sempre ad essere un passo avanti rispetto a tutti. Era solito svegliarsi alle sei del mattino, dirigersi in sala pesi e affrontare due, tre sedute di allenamento al giorno in quello che era assolutamente una bunker magico ed isolato dal mondo, una fucina atta allo sviluppo del suo genio”.