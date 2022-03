Risultati NBA, i Lakers vanno KO contro Phila, bene Warriors, Boston e Phoenix

Due giorni dopo la vittoria senza Embiid e Harden contro Miami, i Sixers hanno ottenuto la quinta W nelle ultime 7 partite, stavolta regolando i Lakers privi ​​di LeBron James (problema al ginocchio) in quel di Los Angeles. Spinti da 30 punti e 10 rimbalzi (3 assist, 3 stoppate, 3 palle rubate) di Joel Embiid e 24 punti, 7 rimbalzi, 7 assist da parte di James Harden, la squadra di coach Rivers si è imposta per 126-121.

Nella vittoria dei Knicks a Charlotte (30 punti di RJ Barrett), Evan Fournier ha battuto il record di franchigia per triple segnate in una stagione. Il record precedente apparteneva a John Starks (218). Phoenix – grazie al duo formato da Deandre Ayton (35 punti – record in carriera – 14 rimbalzi, 3 assist) e Devin Booker (28 punti, 3 rimbalzi, 7 assist) – ha sconfitto Minnesota (15 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns).

Gli Warriors, senza Curry, Thompson e Green ma con un Jordan Poole da 30 punti, si sono invece imposti sui Miami Heat. Dallas ha ampiamente dominato Houston nonostante l’assenza (problemi alla caviglia) di Luka Doncic. Bene anche Memphis che ha regolato i Brooklyn Nets nonostante i 35 punti di KD e 43 di Kyrie Irving. Segnaliamo, infine, la vittoria dei Boston Celtics su Utah: si tratta della quinta W consecutiva per i ragazzi di Udoka.

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 122-101

Sacramento Kings – Indiana Pacers 110-109

New York Knicks – Charlotte Hornets 121-106

Golden State Warriors – Miami Heat 118-104

Phoenix Suns – Minnesota Wolves 125-116

OKC Thunder – Orlando Magic 118-102

Dallas Mavericks – Houston Rockets 110-91

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 133-96

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 121-126

Boston Celtics – Utah Jazz 125-97

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 132-120