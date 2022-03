NBA, Kyrie Irving pronto a tornare al Barclays Center dei Nets

L’attesa sembra ormai prossima al termine.

Il talento dei Brooklyn Nets Kyrie Irving, limitato dalle restrizioni anti-Covid applicate dall’amministrazione della città di New York perchè non vaccinato, potrà presto tornare a calpestare il parquet del Barclays Center. E non più solo da spettatore.

Il sindaco della città Eric Adams ha infatti comunicato un cambio nelle normative che allenterà le restrizioni nei confronti di atleti professionisti. In questo modo sarà garantito a Irving l’utilizzo dell’impianto casalingo dei suoi Nets, che sono pronti ad accoglierlo per la prima volta quest’anno in casa.

Sources: Brooklyn Nets star Kyrie Irving will be cleared for home games as New York City will on Thursday change private sector vaccine mandate to allow exemption for athletes and entertainers in workplace. Unvaccinated Yankees and Mets players also now eligible for home games. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

Kyrie Irving di nuovo in campo: cosa cambia

Il provvedimento da parte del primo cittadino è molto chiaro e toglierà l’obbligo vaccinale agli atleti professionisti di New York, interessando quindi anche i giocatori di Mets e Yankees. Una svolta per la stagione di Kyrie Irving prima e dei Brooklyn Nets poi, che ora avranno il loro Big Two a disposizione per la totalità della restante regular season -infortuni permettendo- nell’attesa che Ben Simmons torni nelle condizioni più adatte per l’esordio.

A proposito di esordio, già nella serata di domenica il possibile utilizzo di Irving al Barclays Center, nella sfida contro gli Charlotte Hornets. Dopo 35 gare lontano dalla sua arena, Irving è pronto ad abbracciare i suoi tifosi.

