NBA, i Lakers si giocano il Play-in contro NOLA. Westbrook: “Atmosfera da Playoff”

Nella notte è arrivata un’altra sconfitta per i Lakers, sconfitti dai Philadelphia 76ers senza nemmeno avere a disposizione LeBron James. Per i gialloviola, stavolta, non si tratta di una sconfitta indolore. Con l’avvicinarsi della fine della stagione, infatti, ogni partita pesa sempre di più. L’obiettivo dei Lakers è quello di mantenere la nona posizione in classifica, al fine di giocarsi il Play-in contro la decima classificata tra le mura amiche.

A questo punto della stagione la sfida sarebbe contro i New Orleans Pelicans. E la prossima partita di regular season dei losangelini sarà proprio contro NOLA. Una sfida importantissima dal punto di vista della classifica, visto che Ingram e soci sono solo 0.5 partite dietro i Lakers. Il che significa che, con una vittoria nella sfida di domenica, potrebbero scavalcarli in classifica.

Lakers-Pelicans, Vogel: “Vogliamo combattere”

Sulla sconfitta di questa notte si è concentrato coach Frank Vogel, parlando anche dell’assenza di LeBron:

“Stiamo facendo progressi. Stiamo costruendo delle buone abitudini che ci aiuteranno a vincere nella post-season. Siamo dispiaciuti per la sconfitta di stasera, ma senza LeBron e senza Anthony Davis il gruppo ha comunque dimostrato a tutti che ha ancora tanta voglia di combattere”

Dello stesso parere è Russell Westbrook, apparso in netto miglioramento nelle ultime uscite dei Lakers:

“[Domenica] Ci sarà un’atmosfera da Playoff per noi, perché dovremo per forza vincere”

