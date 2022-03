NBA, Boston Celtics: vittoria preziosa a Denver

I Boston Celtics raccolgono un successo importante in questo finale di stagione superando brillantemente lo scoglio della trasferta in Colorado, alla Ball Arena di Denver. Dopo le vittorie contro Warriors e Kings, si tratta peraltro del terzo sigillo consecutivo lontano dal TD Garden arrivata con un margine di 20 o più punti.

30 punti a testa per la coppia Tatum-Brown. Il duo si è tolto lo sfizio statistico di pareggiare una produzione offensiva che, su partite consecutive, non si vedeva tra i biancoverdi dai tempi di Larry Bird e Kevin McHale.

La soddisfazione di Jaylen Brown è evidente al termine della gara:

“È una questione di esperienza. Avevamo una squadra nuova, un allenatore nuovo, un nuovo front office. Le cose erano diverse quindi stavamo cercando di prenderci la mano. Nel mentre ci sono state molte [incognite] x, y, z. Ora però abbiamo fatto aggiustamenti, abbiamo visto tanti video e abbiamo avuto tempo di raccogliere alcune sconfitte che non pensavamo di meritare e che ci hanno ferito. Ora siamo più fluidi rispetto a inizio stagione. […] Dobbiamo pensare a una partita alla volta e se siamo tutti sani il nostro limite è il cielo. Anche oltre, a essere onesto. È sembrata quasi una partita in casa, amiamo sentire tutto questo supporto e ci ha sicuramente aiutato a mettere in piedi uno spettacolo, stasera.”