March Madness 2022, programma orari e dove vedere torneo NCAA in tv e streaming

E March Madness sia. Da martedì 15 marzo, con il round First Four, prende il via il torneo NCAA 2022. Abbiamo raccolto in quest’articolo tutte le informazioni utili per poter seguire al meglio le fasi salienti della stagione college basket.

March Madness, il programma e gli orari italiani

Il programma della March Madness prevede un totale di 67 incontri tra il 15 marzo e il 4 aprile, quando le Final Four di New Orleans decreteranno la squadra vincitrice.

Notte italiana tra il 15-16 marzo

ore 23:30: (16) Texas Southern vs. (16) Texas A&M-Corpus Christi

ore 2:00: (12) Indiana vs. (12) Wyoming

Notte italiana tra il 16-17 marzo

ore 23:30: (16) Bryant vs. (16) Wright St.

ore 2:00 (11) Notre Dame vs. (11) Rutgers

Round 1

dal 17 marzo

ore 17:15 (6) Colorado vs. State Michigan (11)

ore 17:40 (4) Providence vs. South Dakota State (13)

ore 18:45 (8) Boise State vs. Memphis (9)

ore 19:00 (1) Baylor vs. Norfolk State (16)

ore 19:45 (3) Tennessee vs. Longwood (14)

ore 20:10 (5) Iowa vs. Richmond (12)

ore 21:15 (1) Gonzaga vs. Georgia State (16)

ore 21:30 (8) North Carolina vs. Marquette (9)

ore 23:50 (5) UConn vs. New Mexico State (12)

notte italiana tra 17-18 marzo

ore 00:10 (2) Kentucky vs. Saint Peter’s (15)

ore 00:20 (5) Saint Mary’s (CA) vs. (12) da definire

ore 00:27 (8) San Diego State vs. Creighton (9)

ore 2:20 (4) Arkansas vs. Vermont (13)

ore 2:40 (7) Murray State vs. San Francisco (10)

ore 2:50 (4) UCLA vs. Akron (13)

ore 2:57 (1) Kansas vs. (16) da definire

18 marzo

ore 17:15 (7) Ohio State vs. Loyola Chicago (10)

ore 17:40 (2) Auburn vs. Jacksonville State (15)

ore 18:45 (3) Texas Tech vs. Montana State (14)

ore 19:00 (3) Purdue vs. Yale (14)

ore 19:45 (2) Vilanova vs. Delaware (15)

ore 20:10 (7) Southern California vs. Miami (Fla) (10)

ore 21:15 (6) Alabama vs. (11) da definire

ore 21:30 (6) Texas vs. Virginia Tech (11)

ore 23:50 (4) Illinois vs. Chattanooga (13)

Notte italiana tra il 18-19 marzo

ore 00:10 (2) Duke vs. Cal State Fullerton

ore 00:20 (6) LSU vs. Iowa State (11)

ore 00:27 (1) Arizona vs. (16) da definire

ore 2:20 (5) Houston vs. UAB (12)

ore 2:40 (7) Michigan State vs. Davidson (10)

ore 2:50 (3) Wisconsin vs. Colgate (14)

ore 2:57 (8) Seton Hall vs TCU (9)

Sweet 16/ Élite Eight (24-27 marzo)

Final Four (2-4 aprile 2022)

Dove vederla in tv e streaming

Per i fan italiani, il torneo NCAA, con tutta la March Madness 2022, è disponibile in abbonamento sulla piattaforma streaming ESPN Player. Il pacchetto mensile costa €11.99 e include sette giorni di prova gratuita. Ci si può registrare qui.