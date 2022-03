NBA, Malone frena sul rientro di Jamal Murray

Con meno di un mese di stagione regolare davanti, una decina di partite da giocare e l’obiettivo qualificazione diretta ai Playoff ora insidiato seriamente dai lanciatissimi Timberwolves, coach Michael Malone non ha molte ragioni per sorridere. Come se non bastasse la brutta sconfitta contro Boston arrivano – proprio dalla viva voce del coach – notizie nient’affatto promettenti sul fronte Jamal Murray.

Jamal Murray resta out, non c’è una data per ritorno in campo

Mike Singer, reporter al seguito dei Nuggets per il Denver Post, cita il pessimismo del coach. Viene sottolineata la possibilità che il giocatore canadese sia richiamato per una serie di allenamenti con il G League Team affiliato (Grand Rapids) ma non si fa menzione di una data stimata per il rientro. A questo punto della stagione, non è un gran segnale.

