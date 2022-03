NBA, Saddiq Bey brilla: 51 punti in Pistons vs Magic

In una partita che vede coinvolti Pistons e Magic, peraltro senza Cade Cunningham e Jalen Suggs, a ravvivare il copione ci ha pensato Saddiq Bey. Il giocatore di Detroit è infatti il settimo a far registrare una performance da 50+ punti nella storia della franchigia.

I numeri da record di Saddiq Bey contro i Magic

Come se non bastassero i 73 punti a referto a metà gara, massimo stagionale di squadra per Detroit, Saddiq Bey ha voluto esagerare. 10 le triple a bersaglio – su 14 tentativi –, mai così tante in gara singola da Pistons T’Wolves dell’8 novembre 1994 (Joe Dumars).

Ecco le dichiarazioni rilasciate al termine della gara:

“Non ricordo l’ultima volta che ne ho fatti 50, questa è una benedizione dal cielo. Abbiamo concesso tanti punti agli avversari nel primo quarto ma siamo rimasti compatti e dobbiamo ripartire da qui.”

Il libero dei 50 punti

Quando un traguardo del genere viene raggiunto a cronometro fermo, diventa quasi tangibile.

