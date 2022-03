NBA, speranza Cavs: Jarrett Allen non si opera, potrebbe tornare per i Playoff

Buone notizie per i Cleveland Cavaliers. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, Jarrett Allen non dovrebbe sottoporsi ad alcun intervento chirurgico per rimediare all’infortunio occorsogli al dito medio della mano sinistra. Lo staff medico infatti avrebbe dato il via libera ad una terapia non invasiva, un piano di convalescenza che lo vedrebbe potenzialmente in campo prima dell’inizio dei Playoff. Il cinque ex Brooklyn Nets si è infortunato nella gara contro i Toronto Raptors del 6 marzo.

Inutile dire che per i tifosi Cavs questa è una notizia davvero ottima. La prima impressione sull’infortunio e la conseguente decisione di sottoporsi ad un intervento chirurgico avrebbe senza dubbio messo fuori causa il centro per tutta la stagione, perdendolo ovviamente anche in ottica Playoff. Il peso specifico di Allen nell’economia della squadra è indiscutibile: 16.1 punti, 10.8 rimbalzi (entrambi i dati massimo in carriera) e 1.3 stoppate per lui in Ohio, numeri che uniti alla solidità sua solidità difensiva gli sono valsi la prima chiamata all’All-Star Game.

Senza Jarrett Allen i Cavaliers hanno già mostrato qualche segno di cedimento, uscendo sconfitti nelle recenti sfide contro possibili contendenti al passaggio del primo turno Playoff (Philly, Miami e Chicago). Fondamentale sarà reggere l’urto dell’ultima parte di regular season, con la speranza che il suo rientro coincida davvero con l’inizio dei Playoff.

