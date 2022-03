Risultati NBA, Irving mostruoso: 60 punti e Brooklyn va; Heat, Suns e Memphis OK

Niente da fare. Non c’è stato niente da fare contro i Nets di Kyrie Irving per Orlando. Il playmaker – 41 punti con 14/19 al tiro alla fine del primo tempo – ha terminato la contesa a quota 60 punti (20/31 dal campo, 12/13 ai tiri liberi, 8/12 da 3 punti), 6 rimbalzi e 4 assist nella vittoria di Brooklyn per 150-108. Si tratta di un nuovo record in carriera per lui, che può giocare solo in trasferta in questa particolare stagione. Irving ha firmato la sua 6a partita in carriera con almeno 50 punti a referto. Già autore di 50 punti una settimana fa a Charlotte, ha anche battuto il record di franchigia precedentemente detenuto da Deron Williams con 57 punti.

Nessuna preoccupazione a New Orleans per la capolista della NBA – ossia i Phoenix Suns – che ha colto la 4° vittoria nelle ultime 5 partite, quest’ultima ottenuta con il punteggio di 131-115. Trascinatore di serata, ovviamente Devin Booker. La guardia ha chiuso con 27 punti (di cui 6 di fila in 33 secondi al termine del 3° quarto per il decisivo +13), 5 rimbalzi e 8 assist a referto. Miami ha invece regolato Detroit trovando in Tyler Herro e Max Strus i due go-to-guy di giornata: il primo ha chiuso con 29 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, mentre Strus ha segnato 13 punti in 2:55 nell’ultimo quarto per permettere agli Heat di vincere su Detroit.

Senza Ja Morant, i Memphis Grizzlies hanno schiantato Indiana. Desmond Bane, nativo di Richmond (Indiana), ha segnato 21 punti, Jaren Jackson Jr. 19, De’Anthony Melton 18 e Steven Adams 13 – oltre ai suoi 13 rimbalzi.

