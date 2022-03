I Philadelphia 76ers cadono in casa contro i Denver Nuggets: Joel Embiid ha realizzato 34 punti, nove rimbalzi e quattro assist, ma non è riuscito a fermare Nikola Jokic & Co. Proprio sull’attuale MVP, il centro di Philly nutre un profondo rispetto.

Joel Embiid, sul piano del risultato finale, esce sconfitto dal confronto di Nikola Jokic, nonostante abbia registrato più punti del serbo. A fine partita il camerunense ha solo elogi per il suo avversario, riprendendo la difesa dei 76ers:

Embiid with nothing but praise for Nikola Jokic after the game, repeating his comments from last week calling him a “monster.” When asked if outscoring him tonight showed if he’s the best big in the league or not, Embiid pointed out that they lost and that it’s not for him to say

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) March 15, 2022