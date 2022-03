Jonathan Isaac non rientrerà in questa stagione NBA

Gli Orlando Magic, già matematicamente fuori dalla corsa per il Play-in nella Eastern Conference, hanno annunciato che Jonathan Issac non tornerà a disposizione per ciò che rimane da giocare di questa stagione NBA.

Jonathan Isaac non gioca da un anno e mezzo

Il centro, infortunatosi al piede il 2 agosto 2020 al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha visto continuamente rinviata la data di rientro e non ha più calciato da allora i parquet. L’annata corrente è la prima del nuovo contratto siglato con la squadra della Florida: quadriennale da 70 milioni complessivi con incentivi legati a un numero minimo di presenze.

Leggi anche:

Draymond Green è tornato: 3 azioni da Warriors Wizards

12 punti nel primo quarto per i Lakers: è record negativo

La NBA multa i Brooklyn Nets: 50mila dollari per aver fatto entrare Irving nello spogliatoio