Mercato NBA, Isaac e Fultz rinnovi d’oro con gli Orlando Magic: i dettagli

Tempo di estensioni contrattuali in casa Orlando Magic. La franchigia della Florida, infatti, ha chiuso per i rinnovi di Jonathan Isaac e Markelle Fultz. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, il lungo avrebbe accettato un accordo quadriennale da 80 milioni di dollari complessivi, mentre l’ex Phila percepirà 50 milioni di dollari per i prossimi tre anni.

Jonathan Isaac has agreed to a four-year, $80M extension with the Orlando Magic, his agent Jeff Wechsler tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020

Markelle Fultz has agreed to a three-year, $50 million extension with Orlando, his agent Raymond Brothers of @RocNationSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020

Fultz, scelto alla numero 1 nel Draft 2017 dai 76ers, sembra aver convinto il front office di Orlando il quale ha deciso di affidare al giocatore il futuro del backourt della compagine allenata da Steve Clifford. Nell’ultima stagione in maglia Magic, Markelle ha viaggiato con una media di 12.1 punti, 5.1 assist e 1.3 recuperi.

Per Isaac, invece, la franchigia si è esposta in maniera importante nonostante il recente infortunio: il 3 agosto contro i Kings infatti i legamenti del suo ginocchio sono saltati, costringendolo a saltare tutta la stagione 2021.

