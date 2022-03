NBA, rientra in campo Markieff Morris: “Scuse di Jokic? Non mi interessa niente!”

Sono passati quattro mesi e 58 partite dall’ultima volta che abbiamo visto Markieff Morris in attività. Il lungo, ora, è tornato a disposizione di coach Spoelstra, dopo l’infortunio riscontrato il 9 novembre 2021 a causa dell’ormai famoso contatto con Nikola Jokic. Morris aveva subito un duro colpo al collo e alla schiena, costringendolo a rimanere ai box per diverso tempo e avviare una lunga fase di fisioterapia. Queste le parole del lungo a riguardo:

“Nelle prime due settimane non ho dormito, tornavo sempre con la mente a quanto successo ed era una terribile sensazione quella di non avere il controllo. Per la prima volta nella mia vita sentivo di non poter tenere a bada quanto mi stava accadendo: poi sono riuscito ad andare avanti, ma c’è voluto del tempo. Mio nonno è stata una delle figure più importanti: mi ha chiamato un sacco di volte e mi ha convinto a togliermi dalla testa quanto successo.”