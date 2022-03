NBA, Jordan Clarkson diabolico: 45 punti, career high e record di franchigia

Ventiquattro ore dopo la brutta sconfitta contro gli Spurs, e senza Rudy Gobert & Mike Conley, i Jazz avevano bisogno di solidità da parte dei giocatori presenti contro i Sacramento Kings, per cercare di elevare il loro livello di gioco. Jordan Clarkson ha risposto alla chiamata semplicemente firmando la sua miglior partita della carriera. Prima del match, Mike Conley ha trovato le parole giuste per motivare il Sesto Uomo dei Jazz, dicendogli che era passato diverso tempo dall’ultima volta che Clarkson aveva registrato una prestazione di qualità:

“Mike mi ha detto: ‘Sai cosa non ti ho visto fare tutto l’anno? È ora di segnarne 40.’ Questo è quello che mi ha detto Mike e quello che ha iniziato a passarmi per la testa. I canestri, poi, sono arrivati spontaneamente. Ma avevo questo tarlo in testa: arrivare a 40 punti.”

Il 6° uomo dell’anno, più che deludente in questa stagione, ha registrato 24 punti (8/10 dal campo di cui 6 tiri da 3 punti) nel solo primo tempo. Prima della fine del 3° parziale aveva già battuto il suo record stagionale con 30 punti a referto. Mentre nell’ultimo atto, Clarkson ha piazzato altri 15 punti per portare il suo totale a 45, eclissando il suo precedente massimo di carriera di 42.

Con 45 punti dalla panchina, ha stabilito un nuovo record di franchigia, a 6 punti dal record NBA di Jamal Crawford. Clarkson non aveva ancora toccato quota 40 punti in questa stagione, nonostante lo avesse già fatto 3 volte in carriera. In questa particolare annata, tutte le sue statistiche sono in calo: 40.9% al tiro, 31.5% da dietro l’arco:

“Era da tempo che non vedevo la palla entrare con così tanta continuità come stasera. Ci si sente bene al termine di gare come questa, davvero. Non ho pensato troppo, ho solo fatto il mio lavoro. Ma devo dire che stasera è stato un sollievo vedere tutti quei canestri entrare da parte mia.”

Per la felicità di Quin Snyder. Il coach sa che dovrà avere il miglior Clarkson in vista dei prossimi Playoff NBA 2022:

“Oggi, in molti modi, per JC è stato il culmine di un duro lavoro iniziato mesi fa. Gli interessa vincere, gli interessa competere. Penso che nell’ultimo mese sia molto impegnato nel suo lavoro. È un ragazzo che da tutto se stesso. Ci dedica tempo e conosce il suo gioco, stasera ha avuto delle occasioni e ha tratto il meglio.”

Leggi Anche

Risultati NBA, Thompson (38 punti) sorprende Milwaukee, KO per Miami e Denver

NBA, Klay Thompson registra il suo record stagionale

NBA, Kyle Kuzma e KCP tornano a Los Angeles: il tributo dei Lakers