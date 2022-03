NBA, Shaq O’Neal sentenzia: “Embiid-Harden come me e Kobe? MAI”

Dopo l’arrivo a Philadelphia da parte di James Harden, alcuni addetti ai lavori hanno fin da subito evidenziato l’efficacia della coppia composta dal Barba e Joel Embiid. I 76ers sembrano una macchina (quasi) inarrestabile con loro due in campo e le prestazioni sono tutte lì da vedere. Alcuni analisti si sono forse spinti un po’ troppo in là, paragonando Harden-Embiid alla storica coppia dei Lakers Shaquille O’Neal-Kobe Bryant.

Un paragone che lo stesso Shaq ha respinto con forza durante l’ultima puntata del suo podcast. Queste le parole della leggenda relativamente alla questione:

“Passare loro la torcia come coppia di riferimento in NBA? No. Proprio per niente. Noi abbiamo vinto tre titoli su quattro finali. No. No. Diavolo, no. Non dopo un anno. Io e Kobe abbiamo avuto otto anni in cui abbiamo fatto danni insieme. Perciò loro non ci vanno neanche vicini. Smettetela subito. Ascoltatemi bene: DIAVOLO NO E F…. NO!”.