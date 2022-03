Risultati NBA, Thompson (38 punti) sorprende Milwaukee, KO per Miami e Denver

Prova di forza dei Golden State Warriors che nella notte hanno battuto i Milwaukee Bucks. La compagine californiana, infatti, ha messo in evidenza un Klay Thompson davvero concentrato: 38 punti e season high per la guardia (15/24 dal campo di cui 8/14 da dietro l’arco). Bene anche Jordan Poole con 30 punti a referto. Male Curry: solo 8 punti per lui. Dall’altra parte a nulla sono serviti i 31 punti e 8 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Torna Alex Caruso e Chicago ritrova la vittoria. I Bulls, infatti, hanno regolato i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 101-91. Buona la prova dell’ex Lakers tornato in campo dopo 22 gare di assenza. Bene DeRozan (25 punti) e Nikola Vucevic (20 punti + 14 rimbalzi).

24 ore dopo aver sperperato un vantaggio di 15 punti a San Antonio, Utah si è vendicata contro i Kings con una vittoria per 134-125 a Salt Lake City. Rudy Gobert (piede) e Mike Conley (riposo) assenti, a pensare a tutto è stato Jordan Clarkson. Il sesto uomo ha stabilito un nuovo record di franchigia per un giocatore partito dalla panchina con 45 punti messi a referto in 35 minuti di permanenza sul parquet.

Nuovo record in carriera per Josh Hart, che nella notte ha trascinato Portland alla vittoria contro Washington grazie a 44 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 4 palle rubate. I Blazers mettono così fine ad un filotto di 6 sconfitte. Miami – nonostante i 30 punti di Tyler Herro – è stata sorpresa da Minnesota. Denver ha ceduto ancora contro i Toronto Raptors di Pascal Siakam (33 punti), a causa di un parziale di 34-16 subito nell’ultimo quarto. Tutto questo nonostante i 26 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jokic.

