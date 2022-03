NBA, Kyle Kuzma e KCP tornano a Los Angeles: il tributo dei Lakers

Nella notte in cui LeBron James segna 50 punti, alla Crypto.com Arena sono tornati dei volti noti. Si tratta di Kyle Kuzma e Kentavius Caldwell-Pope, ora in forza agli Washinton Wizards, usciti sconfitti dalla sfida contro i Los Angeles Lakers. Per onorare il ritorno a LA di due ex giocatori come Kuzma e KCP, la franchigia gialloviola ha deciso di proiettare un video tributo.

Le dichiarazioni di Kyle Kuzma sul tributo Lakers

Quattro sono le stagioni che Kyle Kuzma ha passato con la maglia Lakers. Le prime quattro della sua carriera, coronate dalla vittoria del titolo nel 2020. Il ricordo di questi quattro anni non può quindi essere dimenticato da Kuzma:

“Vuol dire che ho lasciato un’eredità qui in fin dei conti. Questa è la squadra che mi scelse al Draft. Ho passato quattro anni qui, con la Laker Nation, e i Lakers saranno per sempre nel mio cuore. Abbiamo vinto un titolo qui, abbiamo fatto un sacco di grandi cose. Quando mi trasferii a Los Angeles era tutto molto figo, veramente. Sono solo un ragazzo da Flint, Michigan, in fin dei conti. Penso sempre a questo. Arrivare da un piccolo paesino fino a LA facendo rumore. É stato il sogno americano per me, onestamente.”

Kyle Kuzma ha chiuso la partita con 20 punti a referto, oscurati però dalla prestazione di LeBron James. Il giocatore si è traferito agli Washington Wizards insieme a KCP questa estate, nell’ambito della trade che ha portato Russell Westbrook ai Lakers.

