NBA, CJ McCollum entra nel protocollo anti-Covid

I New Orleans Pelicans perdono un altro pezzo. Dopo l’infortunio di Brandon Ingram, out per una settimana, e la lungodegenza di Zion Williamson, su cui aleggia l’ombra del mistero, NOLA dovrà ora fare a meno dell’ultimo arrivato: CJ McCollum.

CJ McCollum out: NOLA perde pezzi

L’ex Blazers è infatti stato inserito nel protocollo di salute e sicurezza anti-Covid della lega. I Pelicans dovranno così rinunciare alle proprie due migliori armi offensive. McCollum sta infatti tenendo una media di 27.1 punti a partita dal suo arrivo a New Orleans, con oltre il 50% dal campo e il 40% da 3 punti.

Un duro colpo per la squadra, ancora in corsa per un posto nel torneo play-in. Attualmente al decimo posto della Western Conference, i Pelicans sono solo 1.5 partite dietro i Los Angeles Lakers.

