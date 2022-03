NBA, Cam Reddish chiude la sua stagione per infortunio alla spalla

I New York Knicks, con il Play-in ancora alla portata, dovranno affrontare l’ultimo mese di stagione NBA senza poter contare su Cam Reddish. Il giocatore, arrivato via trade da Atlanta a inizio 2022, è costretto ai box da un infortunio alla spalla per un tempo stimato di circa sei settimane. Sarà pronto ai nastri di partenza per il training camp del prossimo anno. Ne dà notizia l’insider ESPN Adrian Wojnarowski.

Cam Reddish, i numeri in maglia Knicks

Nella seconda parte di stagione, coincisa per lui anche con il citato cambio di casacca, Reddish ha disputato 15 partite. Impiego contenuto che “penalizza” i suoi numeri complessivi, non certo scintillanti: 6.1 punti, 1.4 rimbalzi e 0.7 assist in 14’ di media a sera.

