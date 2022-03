Con l’avvicinarsi della fine della stagione regolare, anche la corsa al premio di MVP sembra essere entrata nella sua fase più calda e decisiva. I nomi che, alla fine, sembrano essere rimasti sul banco sono quelli di Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Ma se per gli altri lo spirito competitivo e la voglia di raggiungere traguardi importanti sembra essere la spinta principale, per uno di questi tre non è così. Ed è facile intuire di chi si stia parlando:

“No, non sognavo di essere All-Star o MVP, non puoi farlo. Anche quando sono arrivato non pensavo al gioco, ma solo ad allenarmi e ad essere un giocatore NBA. Non ho obiettivi nella mia vita, mi faccio semplicemente trascinare”

“Alcune serate si tratta di giocare, in altre di competizione, in altre ancora di paura di perdere. Non è mai la stessa cosa. So che alcuni vogliono essere i migliori o cose del genere. Io non ho questo problema, so che c’è gente più forte di me e ci sarà anche in futuro”