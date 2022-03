NBA, Seth Curry commenta il ritorno a Phila: “Aspettavo questa partita da settimane”

Travolti i Philadelphia 76ers con il risultato di 129-100, i Brooklyn Nets, complici anche i risultati delle dirette inseguitrici, sono riusciti a ricavare un discreto tesoretto di vantaggio sulla lotta agli ultimi posti valenti l’accesso al play-in, tornando peraltro sopra la soglia del 50% di vittorie.

Ricordando quanto accaduto in termini di trattative tra le due franchigie lo scorso 10 febbraio, tutti gli occhi del panorama cestistico erano attentamente puntati sul Wells Fargo Center, al fine di scoprire, tra gli altri aspetti, come si sarebbe declinata la sfida tra James Harden ed il suo passato. Sebbene il verdetto finale abbia esaltato le prestazioni di Kevin Durant e Kyrie Irving, vincitori indiscussi della sfida nella sfida tra ex compagni ed All-Star contro il Barba, il puntiglio della redazione del New York Post ci ha consegnato la testimonianza post-partita di un personaggio indebitamente trascurato, anch’egli ex dell’incontro, che ha messo a segno 24 punti ed ha recuperato 5 palloni in 27 minuti abbondanti di utilizzo.

Di seguito, le parole di Seth Curry:

“Aspettavo questa partita da settimane, anche e soprattutto per dimostrare il mio valore reale alla franchigia che mi ha improvvisamente messo sul mercato circa un mese fa. Non è stata una normale partita di regular season per nessuno, viste le recenti trattative e le tensioni che le hanno accompagnate, ma è la classica occasione sportiva che noi giocatori cerchiamo sul calendario con trepidazione. Embiid è entrato in campo con lo sguardo tipico del predatore che desidera ridicolizzare gli avversari, ma noi, nonostante il pubblico abbia creato un ambiente ostile ed apparentemente invivibile, abbiamo giocato con enorme maturità ed efficacia. Dobbiamo ancora crescere molto in qualità di gruppo e solo partite di questo genere ci daranno la possibilità di farlo”.

