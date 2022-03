NBA, Steph Curry: “Russell Westbrook ha il mio supporto”

É ormai palese a tutti che Russell Westbrook stia avendo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il sostegno dei tifosi dei Los Angeles Lakers è venuto man mano a mancare, lasciando spazio a insulti personali e alla famiglia. Una situazione che è pian piano degenerata. In questo momento di difficoltà, però, Westbrook può contare sul supporto di Steph Curry.

Intervistato da Yahoo Sports, Steph Curry ha difeso Westbrook:

“Gliel’ho detto quando abbiamo giocato contro un paio di giorni fa a LA, che rispetto come ha gestito l’intera stagione per quanto riguarda quello che ha detto, per come ha gestito se stesso e di come ha protetto la sua famiglia. É la natura della bestia. In una certa prospettiva, ti costruiscono per distruggerti. I pochi che hanno fatto grandi cose nella lega sanno cosa significa. É un professionista, e sono orgoglioso di come si sta comportando, e sono qui per lui.

Dalla prospettiva dei tifosi, è una me**a quando superano il limite nell’attaccare qualcuno personalmente, il suo nome. Il motivo per cui siamo tutti qui è il basket. Ma, in fin dei conti, devi fare quello che è necessario, parlando per te stesso e anche capendo che i ragazzi che sanno quello che sta succedendo in questa lega ti rispettano come giocatore. Russ ha sicuramente il mio supporto.”