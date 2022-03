NBA, Dort, Jerome e Muscala: aggiornamento infortuni dai Thunder

Con meno di venti partite rimaste da disputare in calendario, gli Oklahoma City Thunder hanno davvero poco da chiedere all’annata NBA 2021-2022. Nella giornata di martedì la squadra ha comunicato che per tre elementi del roster la stagione può dichiararsi già conclusa. Vediamo il dettaglio – qui la situazione infortuni di ogni squadra.

Bollettino infortuni da casa Thunder

Luguentz Dort si è sottoposto a intervento per risolvere il problema alla spalla sinistra e se il recupero procederà senza intoppi è verosimile un rientro ai blocchi di partenza della stagione NBA 2022-2023. Stessa timeline anche per Mike Muscala, operato in artroscopia alla caviglia destra. Per Ty Jerome, invece, recupero stimato in un arco temporale di otto settimane.

