Risultati NBA, Kyrie Irving devastante (50 punti) trascina Brooklyn; Suns e Bucks OK

Nella notte, la prestazione più luminosa è stata registrata da Kyrie Irving. Nella vittoria per 132-121 contro Charlotte, il playmaker è stato autore di 50 punti (9/12 da 3 punti), 3 rimbalzi e 6 assist in 37 minuti di gioco! Kyrie è diventato così uno dei 22 giocatori nella storia NBA ad avere almeno 5 partite in carriera con almeno 50 punti. Il suo record assoluto è di 57 punti, stabilito il 12 marzo 2015 contro gli Spurs. Kevin Durant ha chiuso invece con 14 punti e 7 assist.

Bella vittoria anche di Memphis che ha regolato New Orleans, riscattando così il passo falso con Houston. Solida la gara del trio composto da Ja Morant (24 punti, 8 rimbalzi, 8 assist), Jaren Jackson Jr. (22 punti, 3 rimbalzi) e Desmond Bane (22 punti).

I Golden State Warriors hanno chiuso la striscia di 5 sconfitte consecutive, abbattendo i Los Angeles Clippers. Klay Thompson ha segnato 20 punti (9/23 dal campo, 5 rimbalzi e 2 stoppate), così come Jordan Poole (20 punti, 3 rimbalzi e 4 assist). Jonathan Kuminga è stato il migliore dei suoi con 21 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Steph Curry ha chiuso con 15 punti, 5 assist, 3 palle rubate.

Molto bene anche Milwaukee che ha dominato contro OKC, mettendo in mostra il solito Giannis Antetokounmpo da 39 punti, 7 rimbalzi e 7 assisti in 27 minuti di permanenza sul parquet. Infine, OK anche Phoenix che ha regolato Orlando. Tutto questo sempre senza Chris Paul e Devin Booker.

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 127-124

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 142-115

Phoenix Suns – Orlando Magic 102-99

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 121-132

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 132-111

Golden State Warriors – LA Clippers 112-97