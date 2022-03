NBA, infortunio Jarrett Allen: Cavaliers prudenti

L’ennesimo infortunio in casa Cleveland Cavaliers, dopo gli stop prolungati di giocatori del backcourt come Collin Sexton e Ricky Rubio – quest’ultimo salutato in occasione della Trade Deadline 2022 – impongono prudenza nella gestione di Jarrett Allen.

Infortunio Jarrett Allen: aggiornamenti da JB Bickerstaff

Di seguito le ultime sull’infortunio di Jarrett Allen. Il centro, fresco All-Star nel mese di febbraio, è fermo per una frattura al dito patita di recente contro i Toronto Raptors. Diamo conto di quanto riferito da coach J.B. Bickerstaff in proposito a Kelsey Russo, staff writer dei Cavaliers per The Athletic. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore:

“Adesso ci sono due piani in atto. Uno [considera] l’avversario che abbiamo di fronte e i ragazzi che adesso stanno ancora giocando, l’altro porta a ragionare su Jarrett e le modalità del suo rientro. Una volta che avremo maggiore chiarezza, con una decisione presa [guardando] al lungo periodo, dovremo pensare [come staff] a Jarrett, capire a che punto siamo, per che obiettivi puntiamo a giocare e da qui ragionare sul meglio per lui per metterlo nelle condizioni di far bene il prima possibile senza [correre il rischio] di una ricaduta.”

Lo sprint nel finale di stagione sarà cruciale per Cleveland, attualmente sesta nella classifica Eastern Conference NBA ma con legittime ambizioni di giungere quantomeno al quarto, che significherebbe difesa del fattore campo in un eventuale primo turno Playoff.