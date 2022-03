NBA, i Cleveland Cavaliers perdono Jarrett Allen: frattura al dito

Brutta tegola per i Cleveland Cavaliers che nella notte – nonostante la bella vittoria contro i Toronto Raptors – devono fare i conti con un infortunio a Jarrett Allen. Il lungo, infatti, ha abbandonato il campo dopo soli 10 minuti trascorsi sul parquet per una contusione al quadricipite sinistro. Una volta negli spogliatoi, lo staff medico ha rilevato invece una frattura ad un dito della mano. Da capire, ora, quali saranno i tempi di recupero di un giocatore fondamentale (media di 16 punti e 11 rimbalzi) nello scacchiere di Cleveland.

Nel frattempo, i Cavaliers hanno di fronte a se un mese impegnativo, prima dell’inizio dei Playoff NBA 2022. La compagine allenata da coach Bickerstaff, infatti, è attualmente sesta nella Eastern Conference con un record di 37-27, in piena lotta con Milwaukee, Chicago, Boston per un posizionamento migliore. Dietro di loro ci sono invece proprio i Raptors, battuti poche ore fa, con un record di 34-30, ma in caduta libera (settima sconfitta nelle ultime dieci, ndr). Recuperare quanto prima Jarrett Allen diventa fondamentale.

