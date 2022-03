NBA, LeBron James sale a questionable per la prossima gara

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria dei Los Angeles Lakers. E le novità coinvolgono anche LeBron James, che non è sceso in campo nella sconfitta con i San Antonio Spurs a causa di un dolore al ginocchio sinistro. Il solito dolore che a gennaio già gli aveva fatto saltare cinque partite.

Dopo i mostruosi 56 punti messi a segno con i Golden State Warriors, il numero 6 dei gialloviola si è fermato a ridosso della gara all’AT&T Center – terminata con il punteggio di 117 a 106. Il Re, però, è stato classificato come questionable in vista del prossimo appuntamento fissato per giovedì notte. L’ultima partita potrebbe essere stata di semplice riposo per LeBron James. Potremmo rivederlo in campo prima del previsto.

Le altre due notizie riguardano Malik Monk e Talen Horton-Tucker, entrambi usciti leggermente malconci dalla gara in Texas. Monk è uscito con una contusione al polpaccio destro, mentre il numero 5 ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. I due giocatori sono stati listati come probable e dovrebbero essere disponibili per il prossimo match.

