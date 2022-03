NBA, triple realizzate: Harden aggancia Reggie Miller sul podio All-Time

Anche in una partita complicata al tiro (5-15 complessivo) non sono mancati grandi numeri per James Harden. Nella notte NBA, contro i Chicago Bulls, il #1 dei Sixers ha chiuso con 16 punti e 14 assist agganciando Reggie Miller al terzo posto ogni epoca per triple realizzate in NBA (1-5 nel match).

Triple realizzate in NBA | Classifica

Statistiche aggiornate all’8 marzo 2022 (fonte nba.com/stats)

GIOCATORE TRIPLE REALIZZATE NUMERO PARTITE Stephen Curry 3101 821 Ray Allen 2973 1300 Reggie Miller 2560 1389 JAMES HARDEN 2560 926 Kyle Korver 2450 1232

