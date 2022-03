NBA, Luka Doncic nella top 10 marcatori All-Time Dallas Mavericks

Quattro stagioni in costante ascesa, tra premi e paragoni ingombranti. Luka Doncic si è preso la NBA a suon di canestri e i numeri rispecchiano ora una volta di più la sua scalata nella storia dei Dallas Mavericks. Grazie ai 35 punti a referto nella notte contro i Jazz, in un match chiave anche in ottica Playoff nella classifica Western Conference, lo sloveno è infatti entrato nella top 10 ogni epoca per punti segnati.

Top 10 migliori marcatori Dallas Mavericks: c’è Luka Doncic

GIOCATORE PUNTI SEGNATI PARTITE GIOCATE 1. Dirk Nowitzki 31560 1522 2. Rolando Blackman 16643 865 3.Mark Aguirre 13930 566 4.Derek Harper 12597 872 5.Michael Finley 12389 626 6.Jason Terry 9953 619 7.Brad Davis 7623 883 8.Sam Perkins 6766 471 9.Josh Howard 6614 431 10.Luka Doncic 6485 248

Doncic ha commentato così a caldo la vittoria su Utah:

“La differenza l’ha fatta la nostra difesa. So che [gli avversari] hanno tentato molti liberi, ma abbiamo continuato a lottare […] Il fattore campo ai Playoff è importante, giochi le prime due gare della serie in casa e metti in partita il pubblico. È un aspetto importante dei Playoff.”

