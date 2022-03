Risultati NBA, Embiid ne mette 43 e Phila batte Chicago, Lakers KO senza LeBron James

Dopo la bella vittoria contro i Golden State Warriors, i Los Angeles Lakers crollano contro i San Antonio Spurs. I californiani non hanno potuto contare sull’apporto di LeBron James (dolore al ginocchio sinistro) e permesso agli avversari di fermare una emorragia di 4 sconfitte di fila. Gregg Popovich ha raggiunto la 1335esima vittoria in carriera, che gli consente di eguagliare Don Nelson per il maggior numero di W di tutti i tempi in regular season per un allenatore. Dejounte Murray ha messo a referto 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, mentre Jakob Poeltl e Josh Richardson hanno aggiunto 18 punti a testa.

Continua il periodo difficile per Golden State (senza Curry e Thompson) che perde anche contro Denver. I Nuggets – come sempre – hanno messo in evidenza Nikola Jokic con una tripla doppia da 32 punti, 15 rimbalzi e 13 assist. Phila regola Chicago grazie ai 43 punti di Joel Embiid. Harden ha chiuso a quota 16, mentre Maxey 17.

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 113-110

Miami Heat – Houston Rockets 123-106

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 117-110

Dallas Mavericks – Utah Jazz 111-103

Denver Nuggets – Golden State Warriors 131-124

Sacramento Kings – New York Knicks 115-131

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 121-106

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 124-81