Gregg Popovich imprime sempre di più il suo nome nella storia NBA: con la vittoria di questa notte contro i Lakers, l’allenatore degli Spurs ha toccato le 1335 vittorie in carriera da head coach, raggiungendo Don Nelson al primo posto della classifica degli allenatori più vincenti nella storia della lega. Ora gli manca una sola vittoria per superare Nelson.

Tra i protagonisti della vittoria di San Antonio sui Lakers c’è anche Jakob Poeltl, autore di una prestazione da 18 punti, otto rimbalzi e quattro assist. Nel post partita ha riferito che, al rientro negli spogliatoi, Gregg Popovich non ha neanche accennato al record raggiunto:

Poeltl said Pop-record talk was off limits in the locker room.

"You guys know Pop. I don’t think he really cares about stuff like. Didn’t even really get mentioned. I doubt it will get mentioned when we get the next win. It’s just how he is. It’s really impressive, though."

