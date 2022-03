Nella vittoria dei New York Knicks c’è la firma indelebile di Julius Randle: 46 punti, dieci rimbalzi e otto triple realizzate, un bottino che gli permette di essere – insieme a Carmelo Anthony e Patrick Ewing – ad essere l’unico giocatore dei Knicks ad avere segnato 45 punti e dieci rimbalzi in una partita nelle ultime 30 stagioni.

Julius Randle joins Carmelo Anthony (twice in 2013-14) and Patrick Ewing (March 1995) as the only Knicks players with 45 points and 10 rebounds in a game over the last 30 seasons. pic.twitter.com/laeR8JkciF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 8, 2022

Julius Randle: “Quando abbiamo trovato il ritmo non ci siamo più fermati”

17 dei suoi 46 punti totali (career-high) sono arrivati nel terzo quarto, quando i Knicks sono riusciti ad annullare il vantaggio di 20 punti dei Kings. Quello è stato il momento della svolta, come racconta Julius Randle a fine partita:

“Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tirato quando ne avevamo l’occasione. Sacramento gioca un ritmo molto alto e abbiamo dovuto mettere in ordine la nostra transizione, fermarci e trovare il nostro ritmo. Una volta che abbiamo trovato il nostro ritmo, non ci siamo più fermati”

Tom Thibodeau: “Quando gioca così guida tutti i suoi compagni”

Soddisfatto sia della vittoria che della prestazione del suo diamante coach Tom Thibodeau che, nel post partita, commenta così la prestazione di Julius Randle:

“Julius si è messo in moto ed è stato fantastico quello che ha fatto. Quando gioca con questa intensità trascina tutti i suoi compagni. Attaccava il canestro, tirava da 3, faceva giocate incredibile. È stata una grande partita in tutto e per tutto da parte sua”

Julius Randle was DOMINANT in the second-half, erupting for 33 points to lead the @nyknicks to the comeback victory and notching a career-high in points and three-pointers made! #NewYorkForever@J30_RANDLE: 46 PTS, 10 REB, 8 3PM pic.twitter.com/YTdIJtFJlc — NBA (@NBA) March 8, 2022

Nella notte tra mercoledì e giovedì i Knicks affronteranno i Dallas Mavericks.

