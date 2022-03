NBA, Cade Cunningham: “Penso di meritare premio Rookie dell’anno”

I Detroit Pistons stanno viaggiando nei bassifondi della classifica Eastern Conference ma in queste ultime uscite qualche spiraglio per il futuro sembra intravedersi. Al medio-lungo periodo guarda anche Cade Cunningham: la prima scelta assoluta al Draft NBA 2021 sarà la pietra angolare della rinascita per la MoTown cestistica.

Per il premio individuale riservato alle matricole il concorrente più accreditato è Evan Mobley, reduce da un scintillante mese di febbraio e favorito senza dubbio anche dal miglior record di squadra dei suoi Cavaliers rispetto ad altri giocatori. Cade Cunningham sa di potersi giocare delle carte, ma il pensiero resta sullo sfondo. Le priorità sono altre, come si apprende dalle dichiarazioni riportate da Rod Beard, beat writer di Detroit News:

“Mi piace davvero come stanno giocando adesso i Pistons, con intensità, l’uno per l’altro. Tale approccio ci sta consentendo di vincere qualche partita. Ringrazio squadra e compagni per la fiducia che mi danno quando ho la palla nelle mani. […] Anche loro stanno un po’ guardando alla corsa [per il premio rookie] e vogliono mettermi nelle migliori condizioni possibili. A questo punto della stagione stiamo girando alla grande. Non sono troppo preoccupato dalla volata di cui sopra, [la priorità] è porre basi solide e mattoncini per la prossima stagione e la ricostruzione dei Pistons. Continuerò a lavorare e penso di meritare il riconoscimento, ma in fin dei conti è un trofeo. Costruire qualcosa di buono con la mia squadra varebbe molto di più.”