NBA, Victor Oladipo commenta il proprio ritorno: “Ottime sensazioni in campo”

Victor Oladipo, lontano dai parquet NBA sin dallo scorso mese di maggio a causa di un insidioso problema muscolare al quadricipite destro rivelatosi scongiurabile soltanto tramite delicatissimo intervento chirurgico, è tornato in campo la notte scorsa contro Houston, mettendo a referto 11 punti (4/7 dal campo), 1 rimbalzo e 4 assist in 15 minuti di impiego e contribuendo alla quarantaquattresima vittoria stagionale dei suoi Miami Heat.

Al termine dell’incontro, raggiunto dai microfoni di ESPN, l’ex giocatore di Indiana ha esternato le proprie sensazioni in merito al tanto agognato rientro in campo:

“Ho provato ottime sensazioni in campo oggi. Dovrò sicuramente rinforzarmi muscolarmente e tonificare la mia tenuta aerobica, anche perché i ritmi di questa lega sono impietosamente alti, ma non impiegherò molto tempo per tornare quello delle scorse stagioni. Questa sera ho goduto di un assaggio piacevole, reso ovviamente ancor più speciale dalla vittoria della squadra. Sebbene rientrare dopo una convalescenza tale presupponga mettere in preventivo alcune serate difficili ed anche episodi di annebbiamento, sono certo di poter dare comunque una grossa mano ai miei compagni, arrivando a smaltire definitivamente ogni tipo di scoria in prossimità dei Playoff”.