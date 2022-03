Mercato NBA, DeAndre Jordan firma con i Philadelphia 76ers

Dopo essersi separato dai Los Angeles Lakers, il centro DeAndre Jordan ha deciso di firmare con i Philadelphia 76ers per il resto della stagione. I gialloviola avevano rilasciato Jordan per liberare un posto nel roster, usato per ingaggiare DJ Augustin. I Sixers, alla ricerca di un backup di Joel Embiid dopo la partenza di Drummond, hanno quindi deciso di puntare sul veterano. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Once Jordan clears waivers, the Sixers plan to release Willie Cauley-Stein, who is nearing the end of a 10-day contract, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 3, 2022

I Philadelphia 76ers avevano ingaggiato Willie Cauley-Stein con un 10-day contract per sopperire all’assenza di un centro di riserva di Joel Embiid. I Sixers hanno un posto libero a roster per inserire DeAndre Jordan, tuttavia rilasceranno Cauley-Stein una volta terminato il suo contratto. Jordan ha preso parte a 19 partite da titolare in questa stagione, prima di venire escluso dalle rotazioni Lakers. Finora ha viaggiato con 4.1 punti e 5.4 rimbalzi di media a partita.

