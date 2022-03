Mercato NBA, i Lakers salutano DeAndre Jordan, pronto DJ Augustin

I Los Angeles Lakers le stanno provando tutte per provare a risollevare una stagione al limite del disastro, finora. Dopo l’imbarazzante sconfitta arrivata nella giornata di ieri per 123-95 contro i New Orleans Pelicans, la franchigia losangelina ha deciso di separarsi dal centro DeAndre Jordan.

La dirigenza e lo staff tecnico dei Lakers, sono convinti che la squadra abbia bisogno di una guardia di riserva piuttosto che di un lungo, motivo per cui hanno puntato DJ Augustin.

Mossa di mercato Lakers

DJ Augustin si è recentemente separato dagli Houston Rockets dopo 34 partite giocate, in cui ha mantenuto le medie di 5.4 punti e 2.2 assist in 15 minuti a partita. Ad interessare i gialloviola sono le sue capacità di allargare il campo e di mettere a segno triple, assieme alla sua discreta abilità come playmaker.

La decisione della franchigia ha spiazzato un po’ tutti, con il roster che si troverà a non avere un centro di riserva dietro Dwight Howard, considerando le numerose assenze di Anthony Davis. Per questo motivo, è molto probabile che il coach della squadra, Frank Vogel, possa optare per una formazione più bassa, schierando LeBron James da 5.

Sul neo free agent, DeAndre Jordan, ci sono invece i Philadelphia 76ers, intenzionati a firmarlo come centro di riserva, dopo la partenza di Andre Drummond nella trade con i Nets.

Nel frattempo i Lakers stanno provando in tutti i modi a cambiare marcia in una disperata corsa ai Playoff. Il record negativo di 27 vittorie e 33 sconfitte non lascia ben sperare, così come il nono posto ad Ovest, pessimo considerando le grandi aspettative della scorsa estate.

