NBA, Jayson Tatum e Ja Morant commentano il loro duello

Duello ad alta tensione al TD Garden nella nottata NBA. A sfidarsi Boston Celtics e Memphis Grizzlies, con i padroni di casa usciti vincitori per 120 a 107. Protagonisti della serata Jayson Tatum e Ja Morant, che infiammano il palazzetto con un duello a suon di canestri. Alla fine a spuntarla è Tatum, che con 21 punti nell’ultimo quarto regala la vittoria ai suoi Celtics.

37 i punti totali segnati da Tatum, 38 quelli di Morant, che sale in cattedra nel secondo tempo segnando un trentello nella sola seconda metà di gara. Ecco le dichiarazioni di Tatum nel dopo partita:

“É stato molto divertente. L’arena era elettrica questa sera. Penso che fosse proprio uno di quei momenti: due ragazzi che scendono in campo, facendo tutto il possibile per regalare alla propria squadra la vittoria, e questo è successo, era un continuo batti e ribatti. Penso, come competitore, che queste sono le cose che non vedi l’ora di fare. Qualcuno che rispetti, che sta facendo grandi cose nella lega, vuoi solo competere. L’ultimo quarto è il momento in cui si vince la partita, e io voglio fare la giocata giusta. A volte è per te stesso, e cerchi di portare a termine il lavoro.”

Anche Ja Morant, intervistato dopo la sconfitta, ha voluto dire la sua sul duello con Tatum:

“Non abbiamo sbagliato a difendere, è lui che riusciva ad andare. Abbiamo provato a rendere i suoi tiri il più difficile possibile, ma con un talento così speciale, è riuscito a trovare un’altra strada. Loro cambiavano su di me, ma per me è lo stesso. Ho tirato malissimo all’inizio, molti tiri uscivano ed era lo stesso anche per lui. Si è dato da fare, ha preso tiri importanti per la sua squadra dagli spot in cui si trova più a suo agio in campo, portandola in vantaggio e vincendo la partita.”