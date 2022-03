NBA, nuova operazione alla caviglia per Joe Harris: stagione finita

I Brooklyn Nets dovranno affrontare il finale di stagione, eventuali Playoff compresi, senza poter contare su Joe Harris. Il giocatore, già operatosi alla caviglia a fine novembre 2021, è finito di nuovo sotto i ferri.

La conferma della nuova procedura è arrivata dalla viva voce di Sean Marks ai microfoni di YES Network alcune ore prima della partita, poi persa, contro i Miami Heat. Recuperato Kevin Durant, autore di 31 punti al rientro, Brooklyn monitora anche altri fronti dall’infermeria. Di seguito quanto dichiarato dal GM dei Nets:

“Joe [Harris] ha fin qui fatto tutto il possibile per evitare [un’altra] operazione e avrebbe voluto unirsi ai compagni di squadra. È la quintessenza dell’identità Nets, ma sfortunatamente nelle ultime 24 ore si è stabilito che dovrà sottoporsi a un nuovo intervento, tra una o due settimane, che porrà fine alla sua stagione. Ci dispiace enormemente per lui, non riesco ad esprimere il sentimento a parole, tutti sappiamo ciò che significa [la sua presenza] per questo gruppo ma starà a bordo campo a fare il tifo ed è un compito altrettanto importante di per sé. Gli auguro un pronto recupero.”