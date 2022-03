I Boston Celtics aggiungono un elemento al loro roster: si tratta di Nik Stauskas, balzato agli onori della cronaca per aver realizzato un totale di 100 punti nelle sue ultime due partite in G League (57 nella prima e 43 nella seconda). Il giocatore ha firmato un contratto di due anni, dove lo stipendio per la seconda stagione non è garantito.

Nik Stauskas is signing a two-year deal with the Boston Celtics, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Stauskas had an historic week, scoring 100 points on 57 and 43 point performances in back-to-back games for Grand Rapids. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2022

Chi è Nik Stauskas, il nuovo giocatore dei Celtics

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Nik Stauskas è stata l’ottava scelta dei Sacramento Kings al Draft del 2014: dopo alcune esperienze in varie squadre NBA – l’ultima a Cleveland nella stagione 2018-2019 – si è trasferito ai Grand Rapids Gold.

In questa stagione aveva firmato un contratto di 10 giorni con gli Heat per poi tornare in G League, dove ha segnato 57 punti e poi 43 nelle sue ultime due apparizioni: prestazioni che hanno convinto i Boston Celtics a puntare su Nik Stauskas.

Il giocatore rimarrà a Boston per tutto il resto della stagione in corso e per quella del 2022-2023 dove, come spiegano i suoi agenti Mark Bartelstein e Andy Shiffman, non avrà lo stipendio garantito.

