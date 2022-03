NBA, G League: Isaiah Thomas giocatore della settimana

Isaiah Thomas ce la sta mettendo tutta per far parlare di sé e restare nell’orbita NBA. Dopo il contratto da 10 giorni strappato con i Los Angeles Lakers a dicembre, il giocatore è rientrato in G League, nel roster dei Grand Rapids Gold, la squadra affiliata ai Denver Nuggets. Al debutto aveva pareggiato la miglior prestazione stagionale G League per punti segnati fino a quel momento (42). Nelle due uscite successive, Thomas si è poi superato: 45 punti contro i Windy City Bulls; uno in più contro i Greensboro Swarm (nove canestri da tre punti). Scontato dunque che il suo nome fosse in lizza per il premio di giocatore della settimana. Come anticipato da JD Shaw di Hoops Rumors, manca in tal senso solo l’ufficialità.

Isaiah Thomas brilla in G League: gli highlights

Così nell’ultima partita disputata contro Greensboro.

