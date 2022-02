NBA, Jaylen Brown: “Dobbiamo pensare una partita alla volta”

I Boston Celtics sono la squadra più in forma in questo periodo della regular season. Infatti vengono da due successi consecutivi e da nove vittorie nelle ultime dieci partite disputate. Il loro record recita 36-26, valido per il quinto posto della Eastern Conference alle spalle dei Milwaukee Bucks campioni in carica.

Dopo un inizio fatto di alti e bassi, la squadra allenata da Ime Udoka sembra essere riuscita a trovare la giusta continuità. A questo proposito, ecco come si è espresso uno dei leader della squadra, ovvero Jaylen Brown:

“Dobbiamo pensare una partita alla volta. Durante una stagione ci sono momenti di alti e bassi, luci ed ombre. Per questo non bisogna esaltarsi, ma rimanere con i piedi per terra.”

Il play dei Celtics ha anche commentato le numerose critiche che gli erano state rivolte in merito ad un possibile rapporto conflittuale con Jayson Tatum:

“Sono consapevole che le persone si aspettano sempre il massimo dalla loro squadra del cuore, in particolare i tifosi dei Celtics. Personalmente, non ho mai avuto alcun problema con Jayson. Non facciamo caso a queste dicerie, ma pensiamo esclusivamente al campo da gioco.”

I Celtics non devono commettere l’errore di staccare il piede dall’acceleratore durante le prossime partite. Per poter conquistare l’accesso diretto ai playoff senza passare dal torneo play-in, sarà fondamentale mantenere massima la concentrazione. Il loro prossimo appuntamento è in programma questa notte contro gli Indiana Pacers in diretta alle 23.00 su Sky Sport NBA.

