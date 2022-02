NBA, Kyrie Irving raggiante: “Spero sorriso risponda a vostre domande”

Non lo si vedeva così da tempo ed è ormai un dato di fatto: la NBA ha ritrovato appieno Kyrie Irving. Il giocatore dei Nets è stato assoluto protagonista della trasferta a Milwaukee, sul parquet del Fiserv Forum.

Autore di 38 punti – il suo massimo dai 39 messi a referto in Gara 4 del 1° turno Playoff 2021 contro i Celtics – ha incontrato i giornalisti al termine della gara. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla questione vaccini, stanti le recenti aperture per un ammorbidimento della linea a New York City, Irving ha aggiunto:

“Sto seguendo la situazione come tutti voi, porto pazienza e aspetto di vedere come evolve nella prossima settimana o quella dopo ancora. […] Voglio solo aggiungere che sono grato a chi sta spingendo dietro le quinte e contento di vedere una luce in fondo al tunnel ora che se ne sta venendo a capo. Non parlo solo a nome mio ma per tutti quelli in una condizione simile. Auguro loro il meglio.”