NBA, il rientro di Kevin Durant è sempre più vicino

I Brooklyn Nets sono reduci dalla vittoria per 126-123 contro i Milwaukee Bucks grazie ad un’eccellente prestazione di Kyrie Irving. Nonostante il successo, Brooklyn viene da un momento molto complesso e da sette sconfitte nelle ultime dieci partite disputate. Attualmente i Nets occupano l’ottavo posto della Eastern Conference con un record di 32-29.

Il motivo principale che ha causato questo periodo negativo è stato sicuramente l’infortunio di Kevin Durant. Infatti KD non scende in campo dallo scorso 16 gennaio a causa di un infortunio riportato al ginocchio sinistro. Tuttavia, l’attesa del suo ritorno non dovrebbe durare ancora per molto.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Adrian Wojnarowski, Durant potrebbe già tornare a calcare il parquet settima prossima.

Woj on ABC said Kevin Durant’s return is imminent and believes he’ll return within the week — Monday, Tuesday (both against Raptors) or Thursday (against Miami)

He also mentioned that Durant has looked terrific in practice and it’s dependent on how he feels each day.

— Chris Milholen (@CMilholenSB) February 27, 2022