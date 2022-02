NBA, l’ex giocatore Ramon Sessions è diventato un procuratore sportivo

Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, Ramon Sessions, ex guardia della NBA, è diventato un procuratore sportivo. In particolar modo ha creato la sua agenzia di agenti sportivi, chiamata One Time Agency. Lo scopo di quest’ultima è quello di valutare i migliori prospetti cinque stelle provenienti dall’high-school.

11-year NBA veteran Ramon Sessions has become a certified agent and started an independently owned firm, On Time Agency (OTA). Sessions is advising 5-star McDonald's All-American and Arkansas commit Jordan Walsh. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 27, 2022

Sessions ha cambiato diverse franchigie nel corso dei suoi 11 anni passati nella NBA. Fra queste vi sono i Milwaukee Bucks, gli allora Charlotte Bobcats, i Cleveland Cavaliers, gli Washington Wizards, i New York Knicks e anche i Los Angeles Lakers. Degna di nota la stagione 2013-2014 in maglia Bucks, con la quale mise a segno 15.8 punti di media a partita.

Il mondo dei procuratori è una strada che viene intrapresa sempre di più da molti ex giocatori. L’opportunità di restare a contatto con il basket che conta è un occasione che molti cestisti non si lasciano sfuggire. Staremo a vedere se Sessions riuscirà a scovare qualche nuovo talento.

