La stagione di Kemba Walker finisce qui: il giocatore, di comune accordo con i New York Knicks, non scenderà più in campo da qui fino alla fine della regular season. Tuttavia, Walker continuerà ad allenarsi per tornare al meglio della condizione fisica in vista della prossima stagione.

The New York Knicks and Kemba Walker have agreed that the four-time All-Star will be sidelined for the remainder of the team's schedule, sources told @wojespn. pic.twitter.com/pqoBbkMqVP — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2022

Leon Rose: “Siamo d’accordo al 100% con Kemba Walker”

Il desiderio di Kemba Walker di farsi da parte e pensare al futuro è stato appoggiato dalla dirigenza dei Knicks. Leon Rose, presidente delle basketball operations della franchigia, ha parlato di questa decisione presa di comune accordo con il giocatore:

“Sosteniamo pienamente la decisione di Kemba di chiudere qui la stagione e usare il tempo rimanente per preparare la prossima. Il nostro obiettivo rimane sempre il suo successo sul campo nei prossimi anni: questa rimane la nostra priorità a lungo termine”

Walker-Knicks, un amore mai decollato

Arrivato in estate, Kemba Walker nelle prime 18 partite ha registrato una media di 11.7 punti prima di iniziare un lento declino. Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, l’head coach dei Knicks Tom Thibodeau ha tolto il giocatore dalle rotazioni della squadra salvo farlo giocare in situazioni di emergenza a causa di infortuni e Covid.

Complici anche dei problemi al ginocchio dell’ultimo mese e il poco feeling con l’allenatore, Kemba Walker inizierà così il suo percorso di recupero in vista della prossima stagione. In scadenza di contratto in estate, l’obiettivo del giocatore e del suo agente Jeff Schwartz è quello di strappare un nuovo contratto lontano da New York.

Leggi anche:

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22

NBA, Jusuf Nurkic fuori almeno un mese per fascite plantare

Mercato NBA, DeMarcus Cousins firma ai Nuggets per la stagione