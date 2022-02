Il sindaco di New York Eric Adams ha affermato di essere ottimista sul fatto di togliere presto il mandato vaccinale, così da consentire a tutti i lavoratori non vaccinati di tornare a lavoro senza alcun vincolo. Una bella notizia per i Brooklyn Nets e per coach Steve Nash, che potrebbe così avere a disposizione per tutte le partite Kyrie Irving.

Dopo l’allenamento Steve Nash si è concesso quattro chiacchiere con i giornalisti dove, tra i vari argomenti, si è soffermato su Kyrie Irving:

“Kyrie è stato fantastico in allenamento. È stato fantastico nelle sessioni video. Parla e crea dialoghi sugli aspetti del nostro modo di giocare. Sento una vera concentrazione e urgenza da parte sua. E quindi se questo è un indizio, direi che è entusiasta all’idea di poter giocare in tutte le nostre partite e, si spera, che possa farlo a breve”

